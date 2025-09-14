Ангелина Мельникова победила на турнире в Париже

Напомним, что последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. А на Олимпиаде в Токио девушка выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.