Ангелина Мельникова победила на турнире в Париже

Турнир стал для олимпийской чемпионки 2020 года дебютным международным стартом за последние четыре года. Спортсменка выступала в нейтральном статусе.
Золото и серебро.
Накануне состоялся квалификационный этап, по итогам которого Мельникова пробилась в финальные соревнования в трех видах программы: опорном прыжке, бревне и вольных упражнениях.
В финальный день стартовый комплект медалей был разыгран в опорном прыжке. Воронежская гимнастка набрала итоговые 13,366 балла, замкнув пятерку сильнейших. Победу одержала британка Эбигейл Мартин, набравшая 14,016 балла.
Куда лучше Ангелина выступила на бревне. Здесь спортсменка показала блестящий результат, набрав 13,500 балла. Ближайшая преследовательница россиянки швейцарка Лена Бикель отстала на несколько тысячных баллов, а бронзу выиграла представительница Франции Морган Осиссек‑Реймер.
В вольных упражнениях Ангелина не смогла составить конкуренцию румынке Сабрине Манеке-Войне, уступив 0,4 балла и стала серебряным призёром.
«Чувствуется, что нас здесь ждали».
Как призналась спортсменка пресс-службе Федерации гимнастики России, возвращение на международную арену прошло успешно:
«Атмосфера прекрасная, ощущаю большую поддержку со всех сторон. Чувствуется, что нас здесь ждали».
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в финале на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже. В беседе со «Спорт-Экспресс» она отметила, что в квалификации Ангелина показала лучший показатель, и подтвердила, что является самой сильной на данном турнире, на данном снаряде:
«Ангелина — молодец! Естественно, после такого долгого перерыва сложно стартовать, присутствует волнение, но она умница!».
Напомним, что последний раз спортсменка выступала на турнире FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю выиграла золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. А на Олимпиаде в Токио девушка выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.