«Тяжелый случай»: Трамп прокомментировал решение отца убийцы Кирка сдать сына

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удивился решению родителей убившего политического активиста Чарли Кирка юноши добровольно передать сына представителям правоохранительных органов. В своем заявлении он отметил, что подобные ситуации в истории американской судебной системы возникали крайне редко.
— Мы так быстро узнали о нем множество новых вещей. Он полностью радикализировался и сошел с ума, и это, должно быть, было травматично, ведь родители — консервативные люди, как говорят, очень хорошие, живущие в Юте. И отец сдает сына. Это тяжелый случай, — рассказал Трамп журналистам.
Глава Белого дома также пожелал, чтобы к преступнику было применено самое суровое наказание, вплоть до смертной казни.
Согласно информации, полученной в ходе следствия, отец подозреваемого не только сам уведомил правоохранительные органы о преступлении своего сына, но и лично удерживал его до момента прибытия официальных представителей. Расследование также подтверждает, что убийца действовал самостоятельно, без участия сообщников, передает Life.ru со ссылкой на иностранные СМИ.
На гильзах для оружия, из которого убили Чарли Кирка, обнаружили насмешливые послания: «Эй, фашист! Лови!», «Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao» и «Если ты это читаешь, ты гей*, lmao». Аббревиатура lmao означает насмешку над ситуацией или оппонентом.
По информации источников телеканала CNN, Робинсона властям преступника передал его собственный отец, которому тот рассказал о расправе.
Чарли Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. После убийства на месте началась паника, люди стали разбегаться в разные стороны. Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала о том, чем был известен Чарли Кирк.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.