Спустилась сама: стали известны новые детали последнего видео Наговицыной с горы

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, могла попытаться спуститься с горы сама. Об этом говорят детали, которые многие заметили на последнем видео с дрона, на котором запечатлена палатка спортсменки.
Последний полет дрона к месту расположения палатки Наговицыной был осуществлен второго сентября. На полученных с беспилотника видеозаписях отсутствуют какие-либо признаки присутствия человека, а основание самой палатки уже полностью покрыто снегом. Однако многие заметили, что на рюкзаке, стоящем рядом с палаткой, снега было совсем немного. Вероятно, это может означать, что поставили его на этом месте совсем недавно. Кроме того, на ранее опубликованных кадрах этот рюкзак вовсе отсутствует.
Существует вероятность, что в момент аэрофотосъемки Наговицыной в палатке могло не быть. Эксперты-альпинисты, участвовавшие в беседе с журналистами НТВ в рамках программы «Новые русские сенсации», согласились, что нельзя полностью исключать и тот факт, что россиянка могла спуститься сама. Тем не менее более вероятным считается вариант, при котором Наговицына покинула палатку, находясь в состоянии бреда.
— Теоретически это возможно, но на практике такого никогда не было. Конечно же, это мало вероятно, 99 процентов, что это не так. Это уже такие уникальные случаи. Человек может случайно упасть, от недостатка кислорода у нее мысли могут быть совсем не такие, — объяснил собеседник телеканала.
Знакомая альпинистки также обратила внимание на необычную деталь на кадрах с дрона. По ее словам, на записях от 19 августа альпинистка делает особые жесты рукой. Кроме того, многие заметили, что на некоторых видеофрагментах на палатку, в которой лежит Наговицына, падает очень странная тень, которая напоминает человеческий силуэт.
