Смерть для предателей: военные раскрыли, что ждёт изменников Родины

Предателей режиссера Олега Сенцова*, бывшего российского офицера Льва Ступникова и других перебежчиков украинские пропагандисты и западные спецслужбы будут «выжимать до последней капли крови». Какая судьба их ждет, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как вербуют предателей?
Разработкой операций по вербовке российских граждан и военных занимаются западные спецслужбы. Об этом подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru комментируя историю предателя Ступникова, который на протяжении семи месяцев сливал ВСУ координаты российских позиций.
«Предательство офицеров и переход на сторону врага в большинстве случаев является спланированной акцией западных специальных служб, которые вербуют российских офицеров, вступают с ними в контакт и выманивают на свою территорию. Аналогичные случаи бывали и в прошлом, в том числе и в советские годы», — объяснил он.
Предателей, подобных Ступникову, по словам военного эксперта, спецслужбы противника целенаправленно «ведут».
«Переход на сторону врага является спланированной операцией и, как правило, это происходит при сопровождении спецслужб государства противника, которые получают необходимую информацию от перебежчика», — объяснил он.
Зачем Украине понадобился режиссер-предатель?
Режиссера-предателя Сенцова* украинские и западные спецслужбы могут использовать в разных сценариях для пиара. В беседе с aif.ru Иванников подчеркнул, что у Сенцова, которого поставили на должность комбата ВСУ нет военного образования.
«Сенцов не сумел создать ни одного серьезного произведения. И его сторонники, дабы не быть уличенными в том, что Сенцов напрасно проедал деньги украинских и западных налогоплательщиков, решили окрасить эту историю новыми красками. Его назначение командиром батальона украинской армии, вероятно, является актом западной пропаганды. Сенцов не обладает должным военным образованием и в силу своих небольших умственных способностей может только погубить боевиков ВСУ», — сказал он.
По мнению Иванникова, одним из вариантов сценария с участием Сенцова* может стать его умышленный переход на российскую сторону.
«Это может быть умышленная сдача в плен и запуск повторного сценария с режиссером Сенцовым*, который уже в качестве командира батальона и боевика попадает в российский плен. Его по новой начинают судить, к нему окажется приковано общественное внимание. Ему будут посвящать паблики в западной прессе, из него могут попытаться сделать своего рода жертву», — объяснил собеседник издания.
При этом Сенцов* может рассчитывать на очередной обмен.
«Он рассчитывает на то, что его снова поменяют о том, что вокруг него будут скакать журналисты, на Западе будут активно обсуждать его задержание. И Сенцов, как пиарщик, как идейный нацист, готов пойти в качестве участника на такой перформанс западных служб, которые будут формировать информационную повестку с ним в главной роли в качестве пленного командира ВСУ. То есть, это новая серия приключений Сенцова в России», — добавил военный эксперт.
Чем заплатят Украина и западные спецслужбы за предательство?
По словам Иванникова, судьба перебежчиком-предателей незавидна.
«В зависимости от его полезности или бесполезности, его либо устраняют, либо же предоставляют политическое убежище в одной из западных стран», — объяснил военный эксперт.
Иванников уверен, что бывшего офицера ВС РФ Льва Ступникова, в частности, ждет судьба летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 и впоследствии убитого в Испании.
«Предателей выжимают по полной и выбрасывают на обочину жизни, как отработанный, ненужный материал. Как один из прогнозируемых вариантов для Ступникова — это судьба летчика Кузьминова, которого устранили западные спецслужбы», — объяснил он.
Напомним, что летчик-предатель Максим Кузьминов в 2023 году угнал Ми-8, убив штурмана и борттехника, находившихся в с ним в вертолёте. После предательства он некоторое время жил в Испании, где в 2024 году был убит неизвестным шестью выстрелами. По данным СМИ, его тело похоронили в неизвестной могиле.
ВСУ и западные спецслужбы используют предателей и после их смерти.
Предателей-перебежчиков украинские и западные пропагандисты используют и после их смерти, отметил подполковник запаса Олег Иванников.
«Такой, как Ступников, нужен Украине и живым, и мертвым. От него больше будет пользы от неживого, чем от живого. Как только закончится запас его знаний и предательский запал, его ликвидируют, а труп будет использован для западной пропаганды. Он будет представлен западному журналистскому сообществу, как в случае с Кузьминовым, который был устранен западными спецслужбами, а на Западе пытались представить так, что он был уничтожен российскими специалистами. Ступникова выжмут до последней капли крови и он растворится в вечности. Останется в памяти как предатель-перебежчик», — объяснил Иванников.
В России предателей ждет пожизненный приговор.
В случае, если режиссер-предатель Сенцов* или бывший офицер ВС РФ Ступников будут задержаны российской военной контрразведкой, то их ждет суд и пожизненное заключение как военных преступников.
«Сенцов* в случае повторного задержания российской военной контрразведкой будет привлечен к уголовной ответственности как военный преступник. Сенцову* исключительно грозит пожизненное лишение свободы, так как он является не только идейным боевиком, но и командиром ВСУ», — объяснил Иванников.
«Если российская система правосудия сумеет добраться до Ступникова, то его однозначно будет ждать суровое наказание в соответствии с российским законом. Не менее 25 лет лишения свободы, вплоть до исключительной меры наказания в виде пожизненного срока в зависимости от содеянного и тех последствий, которые наступили в результате предательства», — уточнил военный эксперт.
Режиссеру Сенцову* был вынесен приговор 25 августа 2015 года. Было установлено, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Ее участники весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. Суд приговорил Сенцова* к 20 годам лишения свободы. В 2019 году его обменяли.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.