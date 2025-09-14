Земля с опозданием в сутки попала под действие корональной дыры на Солнце

Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце, однако это событие произошло почти на сутки позже прогнозируемого срока. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным инструментальных измерений, наша планета начала пересекать границу влияния корональной дыры приблизительно в 17:00 по московскому времени.
В лаборатории отметили, что при наблюдаемых размерах корональной дыры возможность ее прохождения мимо Земли исключалась, а основное внимание ученых было приковано к параметрам плазмы и скорости солнечного ветра.
Согласно прогнозам исследователей, в течение нескольких часов скорость солнечного ветра начнет возрастать. Нахождение Земли внутри этого потока ожидается продолжительностью не менее 4−5 суток.
Как сообщалось 13 сентября, на Земле ожидается начало длительных магнитных бурь.