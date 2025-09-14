Земля с опозданием в сутки попала под действие корональной дыры на Солнце

Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце, однако это событие произошло почти на сутки позже прогнозируемого срока. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.