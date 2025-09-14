«Сильный безусловный рефлекс»: почему набирают популярность пустышки для взрослых

В Китае, пишут, началась настоящая война между теми, кто за, и теми, кто против «новации». Поборники новой идеи уверяют, что это работает — им после сосания соски становится спокойнее и даже меньше хочется курить. В общем, сплошное благо. Другие, в том числе многие врачи, бьют тревогу: стоматологи уверены, что сосание соски отразится на состоянии зубов (чай, сосущие не так молоды), а психологи напоминают, что взрослым стоит «напрямую решать свои проблемы и не искать утешение в детских атрибутах». Скрывать не буду: лично я от услышанного испытываю лютый испанский стыд. Вроде как пустышка и не у меня, а стыдно — жуть. Кстати, впервые услышав об этом «спасительном» тренде, я, грешным делом, подумала, а не помещают ли в соску для взрослых какой-нибудь веселящий порошок или горячительный напиток. Так точно был бы эффект: кому-то пришлась бы по душе соска с армянским коньячком, кому-то — с кизлярским, а кому и с арманьяком. И это я поняла бы больше, чем пустососание резины.