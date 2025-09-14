«Сильный безусловный рефлекс»: почему набирают популярность пустышки для взрослых

В Китае набирают популярность пустышки для взрослых. Да-да, вы не ослышались: взрослые люди используют их, чтобы снять стресс и улучшить сон. Не путайте с ортодонтическими! Это — иное.
Подождите смеяться над нашими восточными соседями: такие соски уже вовсю продаются и у нас, стоят около 500 рублей. Некоторые осыпаны стразиками. «Пустышки для взрослых могут обеспечить комфортную стимуляцию ротовой полости, помочь снять беспокойство и стресс, а также обеспечить пользователям ощущение комфорта…» — так сказано в описании товара. Ну и потом еще — позитивные сентенции про отличный силикон, приятные ощущения, легкость мытья и дезинфекции. Но главное — вот оно, описание «цели-задачи»: «Подходят для работников в белых воротничках или эмоционально неуравновешенных людей, которые долгое время сталкиваются с напряженной работой, или для тех, кто сталкивается со стрессом, тревогой, напряженностью и низкой эмоциональностью на работе или в жизни. Они помогают повысить эффективность работы, смягчить эмоциональные колебания, уменьшить стресс и помочь найти покой и уют…».
Представив на минуту лицо своего шефа, который увидел меня с соской, я расхохоталась в голос. Но еще громче зашлась, когда представила с соской его — в момент «смягчения эмоциональных колебаний». Какой ужас!
В Китае, пишут, началась настоящая война между теми, кто за, и теми, кто против «новации». Поборники новой идеи уверяют, что это работает — им после сосания соски становится спокойнее и даже меньше хочется курить. В общем, сплошное благо. Другие, в том числе многие врачи, бьют тревогу: стоматологи уверены, что сосание соски отразится на состоянии зубов (чай, сосущие не так молоды), а психологи напоминают, что взрослым стоит «напрямую решать свои проблемы и не искать утешение в детских атрибутах». Скрывать не буду: лично я от услышанного испытываю лютый испанский стыд. Вроде как пустышка и не у меня, а стыдно — жуть. Кстати, впервые услышав об этом «спасительном» тренде, я, грешным делом, подумала, а не помещают ли в соску для взрослых какой-нибудь веселящий порошок или горячительный напиток. Так точно был бы эффект: кому-то пришлась бы по душе соска с армянским коньячком, кому-то — с кизлярским, а кому и с арманьяком. И это я поняла бы больше, чем пустососание резины.
Стресс все всегда снимали по-разному. Наши предки — ударной работой. Челентано в известном фильме колкой дров утихомиривал стресс другого рода — неутоленные страсти. Правда, нынешнему поколению и этого, похоже, не надо: почти четверть молодых людей от 18 до 23 лет признались, что не занимаются сексом (опрос «Гедеон Рихтер»). Но это так, к сведению…
Можно ли вернуть цвет волос, если седина появилась от стресса: мнение трихологов.
Как еще сбрасывали напряжение? В сказках — кричали о бедах в сосуд или дупло дерева. Дамы били посуду. Кстати, с этим проблемы — современные сервизы бьются хуже, есть и вообще неразбивайки. Но всегда можно найти надоевшую чашку!
А мужчины? Ну что грех таить — выпивали. Но алкоголь ныне тоже не в тренде, если верить статистике. Соска, выходит, наше все?
Если принять это, то что дальше? Ну разве что описаться прилюдно. Нам, взрослым малышам, можно. Еще можно — хоп! — и на ручки к маме. Маме 80, сыну — 45. Иди сюда, котик.
Кстати, в тему вспомнился старый пошловатый анекдот. Встречаются два грузина. «Вано, ты с базара едешь, отчего такой грустный?» «Э-э, Вахтанг, как не грустыть. Я картину нарисовал: Мадонна кормит младэнца грудью. Вот, повез продавать. Нэ купили!» — «Вай! А что нэ понравилось?» — «Говорят, младэнэц балшой!» — «А он балшой?» — «Нэ. 18 лэт!».
Пытаясь разобраться в теме, поняла, что без специалистов тут никак. Ожидала единства в их рядах. Но нет. Психиатр, психолог, доктор медицинских наук Андрей Жиляев был возмущен:
— Это тупое воплощение очередной весьма спорной концепции. Во время кормления младенца мамой сочетаются релаксирующий эффект, создаваемый компонентами самого молока, в котором содержатся олигопептиды, иначе называемые казаморфинами или экзорфинами, и мощное антистрессовое воздействие, которое оказывает соединение электрических полей матери и ребенка, а также ряд других факторов. Но у взрослого человека сосание соски может спровоцировать усиление секреции слюны, изменение активности секретирующих структур ЖКТ — как бывает при употреблении жевательной резинки.
Да, психиатры пытались «сыграть» на формировании у взрослого поведения ребенка, но увы:
— Эти технологии на практике не распространились, поскольку инфантильное поведение часто сопровождается психологической дезадаптацией человека. Я считаю, что приписываемый сосанию соски антистрессовый эффект у взрослых людей можно отнести лишь к маркетинговым стратегиям.
Позиция психолога Ольги Маховской в разы мягче.
— Сосание — сильный безусловный рефлекс, предназначен природой для выживания. По силе рефлекса судят о жизнеспособности ребенка: если он не берет грудь, это считается опасным сигналом генетического сбоя или слабости нервных и мозговых процессов. Впервые услышав о сосках для взрослых, я подумала о стариках с деменцией. В старости все процессы угасают, а сосание должно сохраняться и приносить специфическое удовлетворение и успокоение… Если же подростки или взрослые начинают сосать пустышку, не стесняясь, это экстравагантность и манипуляция, чтобы, например, включить чувство вины у родителей или супругов.
Демонстрация проблемы, уверена психолог, может быть вычурным запросом на внимание.
— Беда в том, что сосательный рефлекс лежит в основе многих зависимостей, например, пищевых расстройств, курения и алкоголизма. Сосание усиливает слюноотделение и возбуждает, выделяются гормоны удовольствия, активируются подкорковые процессы. Могу представить, как соски достают тревожные пассажиры самолетов… На почве высокого нейротизма люди начинают переедать, выпивать, курить, делать порезы на запястьях. Если так, соска — лучше. Думаю, она подойдет и для борьбы с паническими атаками, особенно если они связаны с насильственным кормлением в детстве. Большинство проблем тревожного круга у взрослых восходят к прерыванию или отказу молодых мам от кормления грудью. Бэби вырастают и требуют сатисфакций. Значит, более сложные удовольствия им недоступны, не хватает социального признания, нет близкого человека или друга…
…Да, 500 рублей — и она твоя, пустышка! Но мне кажется, при всей болезненной инфантильности современного поколения, соски у нас не приживутся — слишком это откровенное демонстрирование невзрослости. И потакать новации я бы не стала: стыдно. Лучше копать-сажать-рубить. Проверено — личным опытом.
КСТАТИ.
Не так давно в столице появилась первая в России «комната ярости». Туда можно прийти и… разнести там все в щепки! Цена удовольствия, правда, «кусается»: от 7 с хвостиком тысяч до 50 000 рублей. Забавно, что есть и подарочные сертификаты…
Стресс преследует нас повсюду — на работе, учебе, в магазине и даже дома. Часто мы не придаем ему значения, пока организм не начинает сигнализировать о перегрузке. Почему опасно игнорировать стресс и как правильно его распознать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала доктор социологических наук, профессор, психолог Татьяна Ананьева.