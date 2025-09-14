Мисс Беларусь-2025: очень люблю нашу страну, здесь можно достичь абсолютно любых высот

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2025» Алена Кучерук в эфире телеканала ОНТ рассказала, кто поддерживал ее во время подготовки и хода конкурса, о любви к Беларуси, о чем мечтает и свободно ли ее сердце, сообщает БЕЛТА.
Алена Кучерук из Полоцка стала «Мисс Беларусь-2025» «Мисс Беларусь-2025» Алена Кучерук: в детстве подкармливала бездомного кота котлетами, и мама его оставила.
На вопрос о том, как девушка ощущает себя в новом статусе, 18-летняя Алена Кучерук призналась: «Честно говоря, еще пока не верится, что я в новом статусе. Подготовка была очень долгой. Я бы не сказала, что я первая красавица. Да, я обладаю этим титулом. Но это не значит, что я самая красивая. Каждая девушка по-своему уникальна. И мне кажется, что любой человек красив».
Родилась в Донецке, нашла новый дом в Полоцке. «Мисс Беларусь-2025» поделилась личной историей.
Мисс Беларусь поделилась, что мысли о том, что она выиграет главный титул, у нее не было. «Иногда они появлялись, но я сразу же их отгоняла от себя, потому что для меня это было будто бы нереально», — сказала Алена.
Главной ее опорой во время конкурсного марафона стала мама, которая поддерживала девушку от начала и до конца. «Я благодарна всем конкурсанткам, которые были со мной на финале, телеканалу ОНТ. Я была вдали от дома, хотелось обнять маму, когда я очень уставала. Но у меня была, наверное, вторая моя семья. Такая отдушина, когда я могла спокойно поделиться с девочками своими переживаниями. Меня могли поддержать. Я считаю, что это многого стоит», — подчеркнула красавица.
Девушка родом из Донецка, сейчас живет в Беларуси. «Я считаю, что все идет по судьбе. Все идет так, как должно. И если так должно было случиться и в какой-то период жизни нам было тяжело, то было понимание, что после каждой темной полосы наступает обязательно белая», — отметила девушка.
«Я очень люблю нашу страну. Мне кажется, что если у человека есть желание, есть цели, то здесь можно достичь абсолютно любых высот», — убеждена Алена Кучерук.
Она заверила, что будет с гордостью нести завоеванный титул и выполнять все миссии «Мисс Беларусь». «Но, как и обычный человек, я, конечно же, хочу доучиться. Я хочу поступить в высшее учебное заведение, хочу его окончить. Хочу как-то самореализоваться. Хочу продолжать свою мечту — заниматься музыкой. Несмотря на то, что у меня есть титул, я все такой же обычный человек», — сделала акцент девушка.
На вопрос, свободно ли сердце красавицы, Алена ответила: «Да, свободно. Считаю, что мне еще рано для отношений. Всему свое время».-0-