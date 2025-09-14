Мисс Беларусь-2025: очень люблю нашу страну, здесь можно достичь абсолютно любых высот

На вопрос о том, как девушка ощущает себя в новом статусе, 18-летняя Алена Кучерук призналась: «Честно говоря, еще пока не верится, что я в новом статусе. Подготовка была очень долгой. Я бы не сказала, что я первая красавица. Да, я обладаю этим титулом. Но это не значит, что я самая красивая. Каждая девушка по-своему уникальна. И мне кажется, что любой человек красив».