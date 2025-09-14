«Врагу не пожелаешь»: солист «Челси» Корзин рассказал, как перенес смерть жены

Солист группы Челси Алексей Корзин даже спустя месяцы не может оправиться от смерти своей 34-летней жены Екатерины. В разговоре с телеведущим Андреем Малаховым в рамках программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия» он рассказал, как живет сейчас и что происходит с его детьми.
— Я часто просыпаюсь утром с полным непониманием, что делать дальше. А потом прибегают два светловолосых паренька, обнимают меня. Теперь это мой смысл жизни. Я должен их вырастить, поставить на ноги. Для себя, для Кати. Очень много было вопросов от старшего, и мне пришлось ему все это сказать. Врагу такого не пожелаешь — объяснять ребенку, что его мамы больше нет, — поделился артист.
При этом Корзин пояснил, что младшему сыну он пока не рассказал о произошедшем. Мальчик периодически ищет маму и оговаривается, называя отца то мамой, то папой.
Корзину помогает мать Екатерины. По словам женщины, музыкант «очень сильно повзрослел» за это время и теперь пытается тратить на детей максимум своего времени, отодвигая дела в своем графике.
Супруга солиста группы «Челси» умерла во сне. Девушке было всего 34 года. Корзин отметил, что у его супруги ранее не было серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы привести к такому исходу. От чего можно умереть во сне, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.