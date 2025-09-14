«Врагу не пожелаешь»: солист «Челси» Корзин рассказал, как перенес смерть жены

— Я часто просыпаюсь утром с полным непониманием, что делать дальше. А потом прибегают два светловолосых паренька, обнимают меня. Теперь это мой смысл жизни. Я должен их вырастить, поставить на ноги. Для себя, для Кати. Очень много было вопросов от старшего, и мне пришлось ему все это сказать. Врагу такого не пожелаешь — объяснять ребенку, что его мамы больше нет, — поделился артист.