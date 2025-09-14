Балтика удержала домашнюю ничью с Зенитом и сохранила второе место в таблице РПЛ

Ранее сообщалось, что в матче 8-го тура РПЛ московские «Динамо» и «Спартак» сыграли со счётом 2:2. Встреча на стадионе имени Льва Яшина ознаменовалась дублями с обеих сторон: за «Спартак» дважды отличился Ливай Гарсия, а за «Динамо» все голы забил Бителло в первом тайме. Особого внимания заслуживает возвращение на поле после полугодового перерыва нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который восстановился после разрыва крестообразных связок (вышел на замену на 79-й минуте).