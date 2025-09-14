Топ-менеджер Apple устроил краш-тест iPhone Air, бросив гаджет в журналиста

В ходе интервью для издания Tom s Guide глава отдела мирового маркетинга Apple Грег Джосвиак провел необычную демонстрацию прочности нового iPhone Air.
Представитель компании намеренно бросил ультратонкий смартфон (толщиной 5,6 мм) в сторону ведущего, после чего устройство упало на столик, но не получило повреждений.
Журналист Марк Спунауэр также лично протестировал прочность гаджета. По его словам, Джосвиак предложил ему попытаться согнуть аппарат. Несмотря на значительные усилия, смартфон лишь незначительно деформировался, но не сломался.
Производитель заявляет, что iPhone Air стал самым прочным смартфоном в истории компании благодаря титановой раме и защитному стеклу Ceramic Shield.
Ранее Apple презентовала новый iPhone 17 и его сверхтонкую версию.