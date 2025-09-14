Роскомнадзор: Свыше 180 DDoS-атак зафиксировано в Единый день голосования

В России в ходе проведения Единого дня голосования была зафиксирована 181 DDoS-атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и других ресурсов общей продолжительностью семь часов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным ведомства, мощность хакерских атак в пике достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 миллиона пакетов.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что ресурсы Центризбиркома России подвергаются беспрецедентной хакерской атаке, на тот момент было зафиксировано уже 290 тысяч случаев. Она подчеркнула, что при всем этом ситуация с выборами остается под контролем. По словам Памфиловой, никакие атаки злоумышленников на систему дистанционного электронного голосования не повлияли.