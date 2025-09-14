Роскомнадзор: Свыше 180 DDoS-атак зафиксировано в Единый день голосования

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что ресурсы Центризбиркома России подвергаются беспрецедентной хакерской атаке, на тот момент было зафиксировано уже 290 тысяч случаев. Она подчеркнула, что при всем этом ситуация с выборами остается под контролем. По словам Памфиловой, никакие атаки злоумышленников на систему дистанционного электронного голосования не повлияли.