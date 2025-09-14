В Британии женщина похудела на 88 килограммов из-за обещания сестре

Жительница Великобритании Шэрон Питкетли похудела на 88 килограммов после того, как пережила несколько трагических событий, пишет PA Real Life.
В интервью изданию Питкетли рассказала, что в 2015 году достигла веса в 170,7 килограмма, однако все попытки сбросить вес были безуспешными — женщина срывалась. Однако в сентябре случайно почти полностью сгорел ее дом, и Питкетли, опасаясь погрузиться в депрессию, решила заняться своим здоровьем. За последующие восемь лет она похудела на 46 килограммов. При этом Питкетли все равно продолжала нарушать диету.
В 2023 году женщина потеряла сестру, которой обещала ей заботиться о своем здоровье. Питкетли снова начала активно сбрасывать вес, вступила в группу худеющих и сбросила еще 42 килограмма. Сообщается, что она продолжает правильно питаться, ходит в тренажерный зал и бассейн. Питкетли выразила уверенность, что ее сестра гордилась бы ее результатом.
