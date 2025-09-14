Российский боец Заур Угуев в третий раз стал чемпионом мира по вольной борьбе

Этот успех стал для Угуева третьим на мировых первенствах в карьере — ранее он уже побеждал на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов в категории до 57 кг. В нынешнем сезоне 30-летний спортсмен также впервые поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате Европы.