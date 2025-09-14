Российский боец Заур Угуев в третий раз стал чемпионом мира по вольной борьбе

Этот успех стал для Угуева третьим на мировых первенствах в карьере — ранее он уже побеждал на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов в категории до 57 кг. В нынешнем сезоне 30-летний спортсмен также впервые поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате Европы.
Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали Нураддин Новрузов из Азербайджана и Асылжан Есенгельды из Казахстана. Примечательно, что Угуев стал первым российским борцом, завоевавшим медаль на текущем чемпионате мира.
Ещё один представитель России Аманула Гаджимагомедов продолжает борьбу за золото в весовой категории до 92 кг, где в финальном поединке ему предстоит встретиться с американским спортсменом Трентом Хидли.
Соревнования в Загребе проходят под эгидой Объединённого мира борьбы, и российские спортсмены выступают под нейтральным статусом. Чемпионат завершится 21 сентября.
Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе, на стадионе Allegiant Stadium, состоялся бой между американским боксёром Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом. По итогам 12 раундов единогласным решением судей победу одержал Кроуфорд, который таким образом стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (в категории до 76,2 кг).