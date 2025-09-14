Туск: В Польше растет уровень враждебности по отношению к Украине и симпатии к РФ

В Польше растет уровень враждебности по отношению к Украине. Все больше слоев населения начинают придерживаться антиукраинских настроений. С таким заявлением в воскресенье, 14 сентября, выступил премьер-министр страны Дональд Туск.
— Растет волна антипатии к переживающей трудности Украине, — говорится в его публикации в социальной сети Х.
При этом, по его словам, поляки, напротив, все чаще начинают придерживаться пророссийских взглядов. Главной задачей польских политиков Туск считает сдерживание подобных тенденций.
Туск считает, что Россия стремится расстроить отношения между Украиной и Польшей, по мере того как конфликт между Москвой и Киевом «приближается к концу».
Польша отказалась от поддержки членства Украины в Европейском союзе — причиной этого стал нерешенный Киевом вопрос признания Волынской резни, рассказал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
3 июля Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, которое совершили ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики.
*Запрещенные в России экстремистские организации.