Братья из Читы заработали на дорогу до Артека игрой на аккордеоне

Вышли играть на улицу — по два часа в день за два месяца набрали денег. Хиты выбирали самые народные: «День Победы», «Смуглянка», «Прощание славянки» и «Катюша». Особенно щедро благодарили туристы, один мужчина отдал детям сразу 5 тысяч. Были среди поклонников и иностранцы, кто-то положил ребятам юани. Дорогу парни оплатили — в августе съездили на смену в «Артек». Ваня и Илья благодарят всех, кто не прошёл мимо и помог им достичь мечты.