На Украине сообщили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры

В окрестностях города Нежин Черниговской области на севере Украины в результате взрывов пострадали два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Кодола, его слова приводит издание «Общественное».
По словам градоначальника, на поврежденных предприятиях вспыхнули пожары. Позже он уточнил, что один из объектов связан с производством и хранением топливных материалов.
Согласно данным официального сервиса оповещения, в регионе в течение дня действовало предупреждение о воздушной тревоге.
Напомним, ВС России наносят удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются вооруженными силами Украины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункты управления и площадки запуска БПЛА.