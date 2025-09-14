ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в РПЛ, уступив Ростову

Единственный гол в матче на 25-й минуте забил экс-армеец Константин Кучаев. Перед самым перерывом защитник гостей Милан Гайич получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве. За пять минут до конца матча Матеус Алвес получил вторую жёлтую карточку, и армейцы доигрывали матч вдевятером.
Любопытно, что последнее поражение ЦСКА в чемпионате России также потерпел от «Ростова» — 23 ноября 2024 года со счётом 1:2. За 21 матч беспроигрышной серии армейцы одержали 13 побед и восемь раз сыграли вничью.
Ранее Life.ru писал про другой матч восьмого тура РПЛ. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счётом 2:1 и вернулся на первое место в таблице.