Минчанин лишился $17 тыс., мечтая заработать на интернет-платформе

«Особенность подработки заключалась в том, что на счету в аккаунте должна находиться сумма, которая превышает стоимость продвигаемого товара. На протяжении двух месяцев потерпевший пополнял свой счет, выполнял задания и даже вывел заработок — около Br150. Однако через некоторое время для продвижения стали попадаться дорогие товары. Заявитель был вынужден зачислить на счет аккаунта крупную сумму. Когда закончились деньги, он захотел прекратить сотрудничество и вывести вложенное, однако сделать это не смог», — обратили внимание в ГУВД.