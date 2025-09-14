Минчанин лишился $17 тыс., мечтая заработать на интернет-платформе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин вложил все деньги, желая заработать на интернет-платформе, и остался в глубоком убытке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
В онлайн-игре 24-летний молодой человек начал общаться с неизвестным. На протяжении нескольких месяцев они переписывались в мессенджере. Новый знакомый рассказал минчанину о подработке, связанной с продвижением товаров на известной торговой интернет-площадке. Предложение показалось парню заманчивым. Он зарегистрировался на специальной платформе и создал личный кабинет.
«Особенность подработки заключалась в том, что на счету в аккаунте должна находиться сумма, которая превышает стоимость продвигаемого товара. На протяжении двух месяцев потерпевший пополнял свой счет, выполнял задания и даже вывел заработок — около Br150. Однако через некоторое время для продвижения стали попадаться дорогие товары. Заявитель был вынужден зачислить на счет аккаунта крупную сумму. Когда закончились деньги, он захотел прекратить сотрудничество и вывести вложенное, однако сделать это не смог», — обратили внимание в ГУВД.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Правоохранители призывают не верить обещаниям о легком заработке в интернете. «Прежде чем вкладывать деньги в какие бы то ни было проекты, следует проверить достоверность предложения поиском в браузере или по телефонам организаций, размещенным на их официальных сайтах», — добавили в ГУВД Мингорисполкома. -0-