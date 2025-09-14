Медведев оценил количество нарушений на выборах в единый день голосования

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Количество нарушений на выборах в Единый день голосования-2025 является минимальным, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«По информации, которой мы сейчас располагаем, количество нарушений носит минимальный характер. Но, тем не менее, их все равно нужно определять, нужно выносить те или иные вердикты по допущенным проблемам, по проблемам, которые были выявлены. Естественно, тоже с этим будем разбираться», — сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
