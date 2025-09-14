Мужчина убил приятеля и заставил жену и сына расчленить труп бензопилой

В американском штате Нью-Джерси мужчина убил своего приятеля, а затем вынудил жену и сына расчленить тело погибшего с помощью бензопилы. О жутком преступлении сообщило издание People.
48-летний Гарольд Миллер-младший был заявлен как пропавший без вести 14 июня. Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил полицейским установить, что 12 июня Миллер-младший вошел в жилище 41-летнего Эвертона Томаса, и вскоре после этого прозвучал выстрел.
Согласно версии следствия, Томас убил своего приятеля, затем завладел его автомобилем и привлек свою жену Шерри Паркер и 22-летнего сына Дешона к сокрытию следов преступления. Им пришлось приобрести бензопилу и распилить ею тело погибшего. Впоследствии они неоднократно выносили части тела из подвала и выбрасывали их в мусорные баки, после чего покинули город.
Томас предпринял попытку скрыться на территории Канады, однако был задержан 8 сентября, пытаясь вернуться в США. Его жена и сын были арестованы в тот же день, говорится в материале.
Причины жестокой расправы не уточняются.
До этого в Нью-Йорке мужчина расправился с 76-летним пенсионером и сжег заживо его 77-летнюю жену, прикованную к инвалидному креслу. Следствие установило, что преступление произошло случайно. МакГрифф искал возможность войти в дома соседей под предлогом зарядки телефона и попал в дом Олтонов после того, как хозяин отказался ему помочь. После убийства он воспользовался кредитной картой супругов и пошел в кино.