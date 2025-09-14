Мужчина убил приятеля и заставил жену и сына расчленить труп бензопилой

До этого в Нью-Йорке мужчина расправился с 76-летним пенсионером и сжег заживо его 77-летнюю жену, прикованную к инвалидному креслу. Следствие установило, что преступление произошло случайно. МакГрифф искал возможность войти в дома соседей под предлогом зарядки телефона и попал в дом Олтонов после того, как хозяин отказался ему помочь. После убийства он воспользовался кредитной картой супругов и пошел в кино.