Земля попала в зону действия гигантской корональной дыры на Солнце

«Планета с опозданием в сутки все же начала пересекать границу действия корональной дыры. При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — говорится в сообщении лаборатории. Ученые также отметили, что пока не располагают данными о параметрах плазмы внутри дыры и скорости солнечного ветра, однако на ближайшие дни прогнозируют лишь эпизодические геомагнитные возмущения первого-второго уровней, а не длительные магнитные бури высокого класса.