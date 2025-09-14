Земля попала в зону действия гигантской корональной дыры на Солнце

ИКИ РАН сообщил о попадании Земли под действие корональной дыры на Солнце.
Земля с задержкой почти на сутки попала под воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем telegram-канале. Специалисты уточнили, что событие произошло позже ожидаемого срока, но избежать его было невозможно из-за размеров наблюдаемой корональной дыры.
«Планета с опозданием в сутки все же начала пересекать границу действия корональной дыры. При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — говорится в сообщении лаборатории. Ученые также отметили, что пока не располагают данными о параметрах плазмы внутри дыры и скорости солнечного ветра, однако на ближайшие дни прогнозируют лишь эпизодические геомагнитные возмущения первого-второго уровней, а не длительные магнитные бури высокого класса.
По информации Лаборатории солнечной астрономии, на текущей неделе, 10 сентября, на Земле уже фиксировалась магнитная буря, причины которой остались невыясненными. Первоначально специалисты предположили, что ее мог вызвать крупный протуберанец, однако косвенные признаки этого события отсутствовали. В итоге ученые пришли к выводу, что единственным научно обоснованным объяснением остается формирование суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без видимых внешних причин из-за спонтанного нарушения равновесия в хвосте магнитосферы Земли.
Ранее ученые ИКИ РАН сообщали о значительном росте солнечной активности: за три месяца она увеличилась на 70% и вернулась к показателям начала 2024 года. По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы возможно повторение пика солнечной активности — это может произойти до конца текущего года или в самом начале следующего.