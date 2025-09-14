Эпидемиолог оценил вероятность распространения бубонной чумы в России

Напомним, что на севере Монголии был зарегистрирован пациент, заболевший бубонной чумой. В связи с этим местные власти ввели частичный карантин в поселении Цагаан-Уул. Всё случилось близ границы с Россией. Местные власти приняли меры для предотвращения распространения инфекции и контролируют ситуацию в населённом пункте.