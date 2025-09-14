Профессор объяснил, как рекордное атмосферное давление повлияет на москвичей

Напомним, 13 сентября в 10 утра атмосферное давление в Москве взлетело до отметки в 763 мм рт ст., что стало рекордным показателем за 10 лет. Аналогичные значения наблюдались в 2015 году. Фактически показатели, зафиксированные на базовой метеостанции столицы на ВДНХ, на 0,1 мм рт. ст. выше, чем было в этот день ровно 10 лет назад.