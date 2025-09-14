Мобилизованный украинец с диабетом умер в учебном центре ВСУ

В одном из учебных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончался 35-летний мобилизованный Вячеслав, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно информации канала, мужчину доставили в учебный центр в субботу, а уже через два дня он пожаловался на плохое самочувствие.
В середине недели мобилизованный перестал выходить на связь, а в четверг родственникам сообщили о его смерти в реанимационном отделении.
Автор канала обратил внимание, что по украинскому законодательству Вячеслав имел основания для освобождения от мобилизации как по состоянию здоровья, так и из-за наличия троих малолетних детей. В сообщении утверждается, что эти обстоятельства были проигнорированы сотрудниками ТЦК и военными медиками.
