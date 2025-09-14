«Полезный метраж»: Монтажёр фильмов раскрыл, какие сцены чаще всего вырезаются из кино

Первыми вырезают «входы-выходы», также обычно вырезают повторы. Иногда сцена, которая казалась важной по сценарию, в процессе монтажа оказывается излишней, так как её смысл уже понятен зрителю. Такие сцены убирают, чтобы не затягивать фильм и не делать его скучным. Нередко из фильма вырезают очень удачные сцены — просто потому что они «не влезли» в общий хронометраж, но они могут попасть в режиссёрскую версию.