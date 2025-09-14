Умер Дэвид Вайцнер продюсер «Звездных войн» и «Чужого»

Умер Дэвид Вайцнер, голливудский продюсер фильмов «Чужой» и «Звездные войны». Ему было 86 лет. Печальную новость сообщило издание The Hollywood Reporter.
По данным издания, продюсер умер еще 1 сентября. Это произошло в его собственном доме, расположенном в Калабасасе (штат Калифорния).
Вайцнер начал свою карьеру в Нью-Йорке, однако признание пришло к нему во время работы в Лос-Анджелесе, когда он выступил в качестве продюсера фильма «Киноделы» в 1969 году. Тогда благодаря его усилиям по продвижению картины она получила «Оскар».
Вайцнер известен тем, что в 1970-х он занимал должность вице-президента кинокомпании 20th Century Fox. На этом посту он успешно руководил рекламными кампаниями по-настоящему культовых фильмов. Среди них — «Чужой» и «Звездные войны».