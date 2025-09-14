ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Игоря Акинфеева

1 июня в суперфинале Кубка России по футболу ЦСКА в серии пенальти одержал победу над клубом «Ростов» и в девятый раз стал обладателем трофея. Встреча команд прошла на московском стадионе «Лужники», на котором находились 57 176 болельщиков. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:3.