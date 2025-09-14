ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Игоря Акинфеева

ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Неудачу клуб потерпел из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева.
Матч, состоявшийся на стадионе «Ростов Арена», завершился победой команды хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забит на седьмой минуте встречи Константином Кучаевым, который отличился после неудачного паса Акинфеева. Позже в составе ЦСКА двух футболистов удалили с поля — Милана Гаича на 43-й минуте и Матеуса Алвеса на 84-й.
«Ростов» прервал 21-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в РПЛ. Московский клуб, потерпев первое поражение в текущем сезоне чемпионата, с 15 очками располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. «Ростов» имеет в своем активе восемь очков и занимает одиннадцатую строчку.
1 июня в суперфинале Кубка России по футболу ЦСКА в серии пенальти одержал победу над клубом «Ростов» и в девятый раз стал обладателем трофея. Встреча команд прошла на московском стадионе «Лужники», на котором находились 57 176 болельщиков. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:3.
Позже ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над клубом «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025. ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. Чаще московского клуба обладателем трофея становился только петербургский клуб «Зенит» — он смог выиграть кубок девять раз.