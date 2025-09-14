Гиганты и карлики: как обычному дачнику добиться от сада невиданных результатов

Изменение климата мы все уже ощутили на себе. Но особенно новые правила, по которым играет природа, заметны на природе. А самый близкий к земле человек — это дачник. Когда традиционные способы земледелия не помогают, на помощь приходят инновационные методы, такие как полезные болезни, ингибиторы или «угнетатели» роста, селективные гербициды и так далее. Разобраться в дачных новшествах «МК» помогла специалист агрохолдинга из Калужской области Лариса Кравцова.
— Меня всякий раз удивляет, — говорит Лариса, что многие наши садоводы как-то по-своему понимают «зеленое» садоводство, эко-земледелие. Мыло какое-то хозяйственное разводят до сих пор от тли, махорку где-то находят и настаивают и др. А после удивляются, что урожай маленький, овощи кривые, яблони болеют и прочее. И я обычно таким традиционным дачникам говорю — вы сами не лечитесь же корой дуба, подорожником или пирамидоном, вы идете в аптеку и покупаете качественные современные препараты нового поколения. Почему же к саду такое отношение?
Теплая и бесснежная зима 2024−2025 года с редкими пиками отрицательных температур породила много проблем, в числе которых весеннее обезвоживания, «разгул» мха на участке, вспышка фитопатогенов и грибков, атакующих растения из почвы.
В обозримом прошлом была худшая ситуация такого рода, когда после затяжной жары летом 2010 года произошла резкая вспышка популяции у насекомых-вредителей. Особенно «разгулялись» такие вредители хвойных растений как сосновая совка и пильщик, короед-типограф, а также тополевая пяденица и боярышниковая моль, которая в то лето тоже переключилась на сосны. И до сих пор дубы массово страдают во второй половине лета от мучнистой росы — это тоже наследие жары-2010.
Этим летом на многих участках в Центральной России, и в Подмосковье тоже, наблюдалось настоящее нашествие муравьев. Многолетники поражались той же мучнистой росой, листья кустов и деревьев, включая и дотсточно устойчивые плодовые или декоративные породы, желтели или покрывались черными, бурыми пятнами. Трава «перла» ввысь из-за дождей в июле-августе, и ее бурный рост опережали, разве что, сорняки…
Почти предапокалиптическая картина сложилось, и предвестия тоже нехорошие: климатологи предрекают, что характер у погоды станет еще более резким.
В таких обстоятельствах, дачнику сейчас нужно не только готовится к новому сезону, как обычно, предвкушая урожаи, планируя цветники и делая покупки. Но и раширять горизонты, пополнять арсенал средств по уходу и борьбя с болезнями и вредителями растений.
Первая группа относительно новых средств, которые идеально вписываются, также, в эко-земледелие — полезные бактерии, микроза и эфирные масла.
Из бактериальных наши люди массово знают и применяют, разве что, «Фитоспорин». Препарат в форме порошка применяется для профилактики и лечения грибковых заболеваний. Но это далеко не все. «Байкал-ЭМ1» улучшает плодородие почвы, стимулирует развитие растений. Азотовит: повышает доступность азота для растений, нетрудно догадаться, что надо вносить весной.
Планриз и его аналоги имеют хорошую эффективность против различных, и даже стойких бактериальных и грибковых болезней. Все они представляют штаммы полезных бактерий в жидкой среде, перед применением средства нужно хорош взбалтывать. И четко следовать инструкции.
Эфирные масла, почти как в спа или у массажиста, помогут и растениям. Препарат «Нэо-Фито», например, содержит экстракты чайного дерева, эвкалипта, которые действуют как природный репеллент против насекомых-вредителей. «АгроЭко» — это экстракт розмарина, который в свою очередь, отпугивает клещей.
Название «Хвойный защитник» говорит за себя: выжимка из хвои не только отпугивает насекомых (включая тлю), но и снижает риск поражения заболеваниями.
Микроза помогает всасывающим корням растений впитывать и усваивать полезные вещества из почвы. Препарат MykoGrow (Майкогрой) включает эндомикоризу, которая способствует лучшему усвоению фосфора и микроэлементов. Отечественный «Микроплант» включает в себя симбионтные грибы, микродозы которых помогают развитию корневой системы и устойчивости к стрессовым условиям. «Вермико» — это тоже микроза, стимулирующая рост растений и защиту от неблагоприятных факторов среды.
Кстати, планируя посадки, особенно огородные, нужно учитывать совместимость растений. Какие-то культуры подавляют рост друг друга, какие-то нейтральны, третьи помогают росту своего «соседа» по грялке или клумбе. Известные выигрышные пары в огороде: томат и базилик, баклажан и шпинат, огурец и настурция и др. Полные таблицы сочетаемости растений есть в Сети.
Про стимуляторы роста растений многие садоводы слышали, хотя, возможно, и не рисковали применять. А вот про ретаранты, которые замедляют рост и делают растения крепкими и коренастыми, дачник в своей массе не наслышан. Однако в садовом ассортименте есть и те, и другие.
Стимуляторы: известный «Корневин», «Атлет», «Гумат натрия», «Гетероауксин» и др. А вот ретиранды, которые могут применяться для того, чтобы рассада не вытягивалась, взрослый куст многолетника не разваливался, для формирования бонсайных форм хвойника или просто затем, чтобы не лезла «травища» вместо газона, выглядят так.
«Турн» (хлорхолинхлорид): активирует ветвление, сокращает длину междоузлий, увеличивает зеленую массу. Особенно этого препарат рекомендуется для винограда, яблонь и груш. Этефон, который вообще-то, входит в состав «Атлета», отдельно укрепляет ткани растений, предотвращает поломку ветвей.
Компактин (тримекс) не только имеет говорящее название, но и обладает высокой эффективностью даже на деревьях, кутарниках и «хвойниках». Но найти его непросто сейчас, препарат из Европы. Кстати, имиенно к классу ретарантов относятся всем известные «Циркон» и «Эпин-Экстра».
Многие работающие дачники сейчас стремятся к садоводству малого ухода. Не всегда это получается, но и промышленность идет навстречу таким чаяньмя. И выпускает коробочки или пакетики удобрений с надписью «один раз за сезон». В чем, конечно, есть доля лукавства.
Один раз за сезон можно подкормить, разбрасывая гранулы, что-то очень нетребовательное. Подрощенное хвойное растение, например, если у него не прослеживается проблем. Лилейники, астры, хосты, бадан и даже пионы тоже могут довольствоваться одним внесением, если минеральные гранулы сразу смешать с органикой. Для роз, гортензий и других более требовательных культур, увы, одного раза мало.
Огородники знают, что не особенно в подкормках нуждается зелень, редис, ревень и, возможно, морковь. Капусте, помидором, картофелю, огурцам, в общем, большинству овощных культур все-таки требуется «дробное питание», особенно азот и калий. Если же растения сидят в теплицах, однократного внесения удобрений им будет недостаточно в любом случае. В закрытом грунте отсутствует естественный цикл почвообразования, там особенно актуально дополнительное внекорневое внесение жидких удобрений.
Не надо забывать, что кроме основных микроэлементов, для сада-огорода важны аминокислоты, и значимось их повышается при сложных погодных условиях. Такие препараты как «Биолан», «Амилофор», «Янтарин», «Альбит», «Витамин-Плюс», «Акварин» (и даже знаменитый HB-101, по секрету, примыкает к этой группе) улучшают обмен веществ у растений, укрепляют иммунную защиту, помогают росту корней и надземной части.
Немалый урон планам выращивания беспроблемного сада, а также рукам и спинам дачников, наносят сорняки. В отечественной загородной культуре традиционно планируется огород — с высокими грядками, дорожками, под «черную пленку» (нетканый материал сегодня) закладываются ягодники. А вот цветы «сажают так», и чаще именно их приходится пропалывать. На помощь спешат современные селективные гербициды.
Многим знакомы такие грозные уничтожители нежелательной растительности как Раундап, Торнадо, Ураган и иже с ними. Появившись у нас в середине 1990, эффективные «убийцы сорняков» вызвали даже некоторые опасения под стать антипрививочным. Распространилось даже такое мнение, что «Раундап» провоцирует аутизм у детей.
Понятно, что все подобные «страшилки» давно опровергнуты и не имеют под собой оснований. Глифосаты, на которых основано действие этих препаратов, обладая широким спектром воздействия на большинство видов сорняков, включая многолетники, минимизирует риски для здоровья человека и окружающей среды при правильном использовании.
Но наука не стоит на месте, и в продаже обильно представлены селективные гербициды, которые борются с какими-то определенными сорными растениями. «Агрокиллер» расправляются с двудольными растениями (например, одуванчиками). «Прима» уничтожает злаковые сорняки, в том числе, пырей. «Ленара» борется с двудольными и широколиственными сорняками, среди которых тоже одуванчик, мокрица, клевер, мать-и-мачеха, дикий щавель и др.
Работая с гербицидами, производители советуют защищать руки и лицо при распылении препарата, все же, это химические соединения. И обращать внимание не только на дозировку и срок выдержки «на листе», но и на сочетаемость с удобрениями или инсектицидами, по той же причине. Дозировку надо выдерживать потому, что в случае превышения, обработка может быть неэффективна.