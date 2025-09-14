Гиганты и карлики: как обычному дачнику добиться от сада невиданных результатов

— Меня всякий раз удивляет, — говорит Лариса, что многие наши садоводы как-то по-своему понимают «зеленое» садоводство, эко-земледелие. Мыло какое-то хозяйственное разводят до сих пор от тли, махорку где-то находят и настаивают и др. А после удивляются, что урожай маленький, овощи кривые, яблони болеют и прочее. И я обычно таким традиционным дачникам говорю — вы сами не лечитесь же корой дуба, подорожником или пирамидоном, вы идете в аптеку и покупаете качественные современные препараты нового поколения. Почему же к саду такое отношение?