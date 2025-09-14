В небе над Аргентиной пролетел крупный метеор

В небе над Аргентиной зафиксирован крупный метеор, сообщает агентство The Watchers.
Огненный шар заметили вечером 13 сентября над городом Хенераль Ача в провинции Ла-Пампа. Небесное тело вошло в атмосферу на высоте около 22,8 километра и оставило за собой яркий светящийся шлейф, который сохранялся несколько минут.
Явление сопровождалось громким хлопком, напоминавшим взрыв, и легкой вибрацией. По данным Центра изучения околоземных объектов NASA, энергия, выделившаяся при входе метеора, составила около 0,38 килотонны в тротиловом эквиваленте.
Сообщается, что метеор наблюдали не только в Ла-Пампе, но и в Баия-Бланке и Пуэрто-Мадрине. Примечательно, что всего за несколько дней до этого подобное явление было зафиксировано в небе над Бразилией.
Ранее жители Японии стали свидетелями падения гигантского метеора.