Рогов: проголосовать на выборах смогли даже бойцы ВС РФ на передовой

Процесс голосования на выборах в зоне СВО организован качественно и на высоком уровне, смогли проголосовать даже военнослужащие, которые находились на передовой, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО в новых регионах, также смогли воспользоваться своим конституционным правом и отдать свои голоса Для них крайне важно было проголосовать за губернаторов и выбрать будущее своей малой родины — своих регионов», — приводит его слова РИА Новости.
Рогов рассказал, что, бойцы, находясь в зоне СВО и даже на передовой, получили возможность отдать свой голос на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
По его словам, командование с понимание отнеслось к тому, что их подчиненным важно иметь возможность проголосовать, и предоставляли им доступ к интернету.
Рогов подчеркнул, участие бойцов в голосовании является продолжением их вклада в защиту страны.
Напомним, Единый день голосования прошёл 12−14 сентября в 81 субъекте РФ. В 20 регионах состоялись прямые выборы глав субъектов, ещё в одном — выборы главы через законодательное собрание. В 11 регионах выбирали депутатов региональных парламентов. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила о завершении голосования во всех субъектах РФ.