Мероприятия в честь Дня города Москвы посетили более 900 тыс. человек

В ведомстве сообщили, что все места проведения торжеств были заранее обследованы специалистами инженерно-технических групп столичного ОМОН «Авангард». Кроме того, бойцы спецназа осуществляли патрулирование в районах проведения концертов и фестивалей, а также на транспорте — на станциях МЦК и железнодорожных вокзалах столицы, а также следили за порядком на акватории Москвы-реки, в местах, приближенных к массовым гуляниям.