ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце позже на сутки

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 сентября, ученые из Лаборатории ИКИ РАН сообщили, что на Солнце образовалась новая, крупная корональная дыра. Она может взывать геомагнитные возмущения, которые продлятся порядка шести дней. Исследователи указали, что возникшая дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. При этом на его полное пресечение Земле понадобится вплоть до шести суток. Все это рискует вылиться в магнитные бури 1−3 уровней, прогнозировали специалисты.