ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце позже на сутки

Земля попала под действие солнечного ветра, который был вызван корональной дырой, однако это случилось на сутки позже прогноза. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Исследователи отметили, что, судя по показаниям приборов, Земля начала пересекать границу действия корональной дыры примерно в 17.00 по московскому времени.
«При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым. Основной вопрос был в том, какие параметры плазмы внутри дыры и, главное, какая там скорость ветра», — говорится в публикации.
Специалисты полагают, что в течение нескольких часов скорость солнечного ветра начнет расти. При этом находиться внутри этого потока Земля будет не менее 4−5 суток. Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно, подбодрили ученые.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 сентября, ученые из Лаборатории ИКИ РАН сообщили, что на Солнце образовалась новая, крупная корональная дыра. Она может взывать геомагнитные возмущения, которые продлятся порядка шести дней. Исследователи указали, что возникшая дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. При этом на его полное пресечение Земле понадобится вплоть до шести суток. Все это рискует вылиться в магнитные бури 1−3 уровней, прогнозировали специалисты.