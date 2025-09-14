Рекордный военный бюджет: Киев планирует втрое повысить зарплаты сотрудникам ТЦК

Представитель силовых структур также отметил, что пока украинское общество охотно верит заявлениям Генштаба ВСУ о том, что «90% видеоматериалов о беспределе ТЦК — это российская пропаганда», а нагрудные камеры якобы способны обеспечить прозрачность работы военкоматов, украинцы будут продолжать сражаться до последней возможности, вплоть до так называемого «парагвайского сценария».