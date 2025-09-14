Украинским военкомам планируют повысить зарплаты более чем в три раза. Это может сделать принудительную мобилизацию на Украине еще более жесткой, сообщают РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Собеседник агентства сообщил, что Киев запросил рекордный военный бюджет на 2026 год — $120 млрд, или примерно $172 млн в день, и в нём предусмотрено значительное повышение оплат труда работникам территориальных центров комплектования (ТЦК).
По его словам, такой шаг свидетельствует о том, что насильственная мобилизация не только не прекратится, но и станет более жёсткой.
Представитель силовых структур также отметил, что пока украинское общество охотно верит заявлениям Генштаба ВСУ о том, что «90% видеоматериалов о беспределе ТЦК — это российская пропаганда», а нагрудные камеры якобы способны обеспечить прозрачность работы военкоматов, украинцы будут продолжать сражаться до последней возможности, вплоть до так называемого «парагвайского сценария».
Отмечается, что киевский режим в последнее время испытывает дефицит личного состава ВСУ, а насильственные действия военкоматов при задержании подлежащих мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты.
Ранее стало известно, что количество случаев принудительной мобилизации на Украине, по оценке министра обороны страны Дениса Шмыгаля, может доходить до 3 тысяч в месяц.