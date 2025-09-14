14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд Адлер-Калининград прибудет в Беларусь с опозданием ориентировочно на 9 часов, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД,
По уточненной информации поезд № 359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года поступит на Белорусскую железную дорогу с опозданием ориентировочно 9 часов.
Белорусская железная дорога просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Более подробную информацию о времени прибытия поезда можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги. -0-