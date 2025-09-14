Губернатор Ленинградской области Дрозденко подвел итоги выборов 2025

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил об успешном проведении выборов 2025 года в Ленинградской области: процесс был организован прозрачно, а число нарушений сведено к минимуму. Подведение итогов проходило в формате видеоконференции от партии «Единая Россия», которую провел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На ВКС подвели итоги избирательной кампании 2025 года. В регионе выборы прошли организованно и прозрачно, а количество нарушений оказалось минимальным», — сообщает Telegram-канал пресс-службы Администрации Ленинградской области.
Уточняется, что по состоянию на 18:00 уровень явки достиг 58,41%, что соответствует более чем 836 тысячам жителей региона.
При этом зафиксировано четыре нарушения, которые были незамедлительно устранены без ущерба для избирательного процесса. Данные результаты, достигнутые в условиях регулярных атак и провокаций, демонстрируют высокое доверие граждан к власти и избирательной системе, а также формируют надежную основу для дальнейшего развития.
Само подведение итогов выборов главы Ленобласти проходит в избиркоме 47-го региона. Трехдневное голосование завершилось 14 сентября в 20:00 с участием избирателей не только самого региона, но и зоны СВО, а также двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, с 12 по 14 сентября в 81 регионе России прошли выборы, на которых избрали 21 губернатора и депутатов 11 региональных законодательных собраний.
В течение трех дней избиратели Ленинградской области голосовали только очно на участках или дома — по предварительной заявке при наличии оснований, таких как болезни. Дистанционный электронный формат не использовался. Количество участков составило 1014 единиц.
Как сообщил глава избиркома Ленобласти Михаил Лебединский, к вечеру третьего дня голосования — к 18:00 14 сентября — число проголосовавших достигло 836 292.
