В китайской провинции Шаньдун произошел громкий взрыв в небе

Позднее государственное управление по делам миграции КНР уточнило, что право безвизового въезда в Китай предоставляется россиянам только при наличии общегражданского загранпаспорта. Также уточнено, что безвизовый режим не действует для лиц с дипломатическими, служебными паспортами или документами моряков/лётчиков.