В китайской провинции Шаньдун произошел громкий взрыв в небе

Над провинцией Шаньдун в Китае произошел мощный взрыв, природа которого остается неясной. Ряд китайских официальных источников предполагает столкновение с неопознанным объектом, тогда как другие связывают инцидент с действиями ПВО, возможно, по метеориту.
Как передают местные СМИ, китайские власти воздерживаются от комментариев, и ни одна из версий не получила официального подтверждения.
Напомним, что ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что безвизовый въезд для граждан России будет действовать в период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.
Позднее государственное управление по делам миграции КНР уточнило, что право безвизового въезда в Китай предоставляется россиянам только при наличии общегражданского загранпаспорта. Также уточнено, что безвизовый режим не действует для лиц с дипломатическими, служебными паспортами или документами моряков/лётчиков.