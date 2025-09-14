Мюзикл «Обыкновенное чудо» представили зрителям на сцене Музыкального театра

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюзикл Геннадия Гладкова «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца представили зрителям на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. Спектакль прошел при участии заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и лауреата премий «Золотая Маска», «Музыкальное сердце театра», «Золотой софит» Ивана Ожогина.
Спектакль по знаменитой пьесе Евгения Шварца поставил российский режиссер театра и кино, художник, педагог, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Постановка обращена к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые прекрасно помнят и любят знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова. «Обыкновенное чудо» — это сказочная история о любви, в которой сила чувств героев «доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса».-0-
Фото Татьяны Матусевич.