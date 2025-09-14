«Чувствую поддержку от страны». Анастасия Кравченко о настроении на «Интервидении»

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на «Интервидении» Анастасия Кравченко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала об атмосфере дружбы, организации музыкального конкурса, а также о поддержке от земляков и источниках вдохновения, сообщает БЕЛТА.
На вопрос о том, чувствуется ли на «Интервидении» дружба народов, представительница Беларуси ответила: «100%. Все друг другу дарят теплые слова, комплименты, обволакивают поддержкой, гармонией душевной. Поэтому 100% “Интервидение” — это конкурс о дружбе, о национальном содружестве».
Девушка призналась, что теплое общение уже установилось с представителями Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, с трио из Кыргызстана. «Я очень легко налаживаю связи, коммуникацию. И я это делаю с отдачей, с душой. Меня, правда, наполняет общение. Мы все объединяемся, вместе общаемся, ищем общие темы. И они легко находятся, потому что люди творчества, люди музыки — в целом очень разносторонние, легкие на подъем», — убеждена исполнительница.
Она высоко оценила организацию конкурса. «Все сделано просто на высшем уровне. Я не представляю, как может быть лучше и где может быть лучше! Здесь к каждому участнику трепетное отношение, к каждой делегации. Постоянно интересуются, переживают», — поделилась наблюдениями Анастасия.
«Сцена замечательная, звук замечательный. Все техническое оснащение, мне кажется, на мировом уровне. Не просто на хорошем, на отличном, а именно на мировом. Уверена, этот конкурс будет существовать долгие годы. Очень счастлива, что он возродился. И право представлять после возрождения нашу страну первой очень важно», — сделала акцент девушка.
Певица призналась, что ее очень вдохновляют и природа Беларуси, и жители нашей страны. «У нас много талантливых композиторов, авторов, писателей. Просто вся Беларусь — это как одно слово “качество”. Качество, огромная душа, талант, трудолюбие», — поделилась она. Исполнительница призналась, что практически все вещи из ее гардероба на конкурсе — белорусских брендов и дизайнеров.
Говоря о своем творчестве, Анастасия отметила: конкурсная песня «Мотылек» показывает переход певицы от детского, танцевального вектора к более серьезному, осознанному, раскрывает другую грань. «И я больше чем уверена, что в ближайшие год-два обязательно в моем репертуаре появятся песни на важные для нашей страны темы. Такие, как посвящение Великой Отечественной войне, Победе», — озвучила планы конкурсантка.
Она выразила слова благодарности Президенту за поддержку творческих проектов. «Моя творческая жизнь началась именно в нашей стране, не за ее пределами. Все в нашей стране помогают, мотивируют. И сейчас я представляю страну на “Интервидении”. И все благодаря нашему государству, в том числе концертам, на которых присутствует наш Президент», — признательна молодая исполнительница.
«(На конкурсе. — Прим. БЕЛТА) чувствую поддержку и от команды, и от страны», — заключила певица.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками станут представители 23 государств. Представительница Беларуси Анастасия Кравченко на «Интервидении» выступит под 21-м номером и исполнит песню «Мотылек».
Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-