«Чувствую поддержку от страны». Анастасия Кравченко о настроении на «Интервидении»

Девушка призналась, что теплое общение уже установилось с представителями Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, с трио из Кыргызстана. «Я очень легко налаживаю связи, коммуникацию. И я это делаю с отдачей, с душой. Меня, правда, наполняет общение. Мы все объединяемся, вместе общаемся, ищем общие темы. И они легко находятся, потому что люди творчества, люди музыки — в целом очень разносторонние, легкие на подъем», — убеждена исполнительница.