«Выживет лишь одна подлодка из 20»: в Китае заявили о создании ИИ — убийце субмарин

Искусственный интеллект (ИИ) превращает выживание подводных лодок в морском бою в почти невыполнимую задачу, снижая их шансы на успех до 5%, утверждает South China Morning Post. Исследование Китайского института исследований и разработок вертолетов, проведенное под руководством старшего инженера Мэн Хао, подтверждает, что новые технологии могут радикально изменить ход подводной войны.
Уточняется, что ИИ анализирует данные с гидроакустических буев, подводных датчиков, а также температуру и соленость океана. Он определяет, куда направить внимание, как настроить оборудование и как реагировать, даже если подлодка пытается скрыться зигзагами, молчит или подает ложные сигналы.
Моделирование показало, что ИИ выявляет и отслеживает вражеские подлодки с точностью 95%. Это, по мнению издания, означает, что эпоха «невидимых» субмарин завершается. ИИ не только обнаруживает лодки, но и предсказывает их действия, сохраняя высокую эффективность даже в сложных акустических условиях. Шансы остаться незамеченными сократились до 5%: лишь одна из 20 подлодок сможет избежать обнаружения, сообщает SCMP.
Ранее сообщалось, что модернизированная подводная лодка «Якутск» класса «Варшавянка» ВМФ РФ, по классификации НАТО «Кило», представляет серьезную угрозу флоту Североатлантического альянса из-за своей потрясающей скрытности.