«Выживет лишь одна подлодка из 20»: в Китае заявили о создании ИИ — убийце субмарин

Моделирование показало, что ИИ выявляет и отслеживает вражеские подлодки с точностью 95%. Это, по мнению издания, означает, что эпоха «невидимых» субмарин завершается. ИИ не только обнаруживает лодки, но и предсказывает их действия, сохраняя высокую эффективность даже в сложных акустических условиях. Шансы остаться незамеченными сократились до 5%: лишь одна из 20 подлодок сможет избежать обнаружения, сообщает SCMP.