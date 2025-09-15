15 сентября: какой сегодня праздник

15 сентября — это понедельник, 258-й день года, до конца года осталось 107 дней.
Праздники 15 сентября 2025.
Международный день демократииВсемирный день осведомлённости о лимфомеВсемирный день худеющихДень свободных денегВсемирный день афроДень работников санитарно-эпидемиологической службы РФ.
Православные праздники 15 сентября 2025.
Празднование в честь Калужской иконы Божией МатериПамять мученика Маманта, отца его Феодота и матери РуфиныПамять преподобного Иоанна постника, патриарха КонстантинопольскогоПамять преподобных Антония и Феодосия ПечерскихОбретение мощей преподобного Феодосия Тотемского.
Приметы и традиции на 15 сентября.
В народном календаре день носит название Мамонтий (в честь мученика Маманта) или День Мамонтия.
С этого дня после окончания полевых работ молодым парням, которым предстоял рекрутский набор в ноябре, давали полную свободу и более не нагружали работой.
Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.
Важной приметой было то, что к этому дню черемуха должна была полностью сбросить свою листву.
Считалось, что если день ясный и теплый, то осень будет сухой, а зима наступит не скоро.
У кого именины 15 сентября.
Мужские имена: Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Дамаскин, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Фёдор, Филипп.
Женские имена: Ксения, Руфина, Серафима.
Кто из знаменитостей родился 15 сентября.
1254 г. — Марко Поло, итальянский купец и путешественник.
1613 г. — Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.
1789 г. — Джеймс Фенимор Купер, американский писатель.
1828 г. — Александр Бутлеров, русский химик, основатель органической химии.
1857 г. — Уильям Тафт, 27-й президент США.
1890 г. — Агата Кристи, английская писательница, «королева детектива».
1894 г. — Жан Ренуар, французский кинорежиссёр.
1923 г. — Михаил Танич, советский и российский поэт-песенник.
1925 г. — Кирилл Лавров, советский и российский актёр театра и кино.
1930 г. — Мераб Мамардашвили, советский философ.
1939 г. — Виктор Зубков, российский государственный деятель.
1941 г. — Юрий Норштейн, советский и российский художник-мультипликатор.
1946 г. — Оливер Стоун, американский кинорежиссёр.
1946 г. — Томми Ли Джонс, американский киноактёр.
1953 г. — Александр Мясников, российский врач-кардиолог, телеведущий.
1972 г. — Летисия, королева Испании.
1973 г. — Дэниел Уэстлинг, принц Швеции, герцог Вестергётландский.
1977 г. — Том Харди, британский актёр.
1984 г. — Принц Гарри, герцог Сассекский.
1988 г. — Джон Брэдли, британский актёр.
Исторические события 15 сентября.
1771 г. — Начало Чумного бунта в Москве.
1830 г. — В Великобритании открылась первая в мире междугородная железнодорожная линия на паровой тяге между Ливерпулем и Манчестером.
1863 г. — В Москве вышел первый номер газеты «Русские ведомости».
1916 г. — Первое в истории мировых войн применение танков в боевых действиях: англичане применили 49 танков Mk.1 на реке Сомме.
1928 г. — Английский микробиолог Александр Флеминг впервые в мире выделил пенициллин.
1935 г. — Приняты Нюрнбергские расовые законы, лишившие немецких евреев гражданства.
1941 г. — Вторая мировая война: немецкие войска завершили окружение пяти советских армий под Киевом.
1959 г. — В первое плавание отправился советский атомный ледокол «Ленин».
1993 г. — Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
1997 г. — Зарегистрирован домен Google.com.
2008 г. — Банк Lehman Brothers подал на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса.
2022 г. — Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении профессиональной карьеры.
15 сентября 2025 года — какая Луна?
15 сентября 2025 года в России Луна будет находиться в фазе убывающей Луны и в знаке Близнецов. Убывающая Луна — это время, когда энергия постепенно снижается, способствуя завершению дел, подведению итогов и избавлению от ненужного. Знак Близнецов добавляет в этот день легкость, коммуникабельность и стремление к обмену информацией. Однако эта комбинация может также вызывать рассеянность, поверхностность в суждениях и нестабильность эмоций.
Общие рекомендации:
Сосредоточьтесь на завершении текущих задач, особенно связанных с коммуникацией и информацией. Будьте открыты к новым знакомствам и обсуждениям, но избегайте поверхностных суждений. Уделите время рефлексии, чтобы избавиться от ненужных мыслей или обязательств. Следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не поддаваться импульсивным реакциям.
Что делать и чем заняться 15 сентября 2025 года?
Общение. Это отличный день для встреч, переговоров, обмена идеями или участия в обсуждениях. Близнецы усиливают коммуникабельность, поэтому контакты с людьми будут продуктивными. Работа с информацией. Займитесь сортировкой данных, анализом, изучением чего-то нового или завершением текстов, писем, документов. Лёгкая физическая активность. Убывающая Луна располагает к мягким практикам, таким как прогулки, йога или дыхательные упражнения. Очистка пространства. Проведите уборку, избавьтесь от ненужных вещей или завершите мелкие бытовые дела. >>> Что такое кармический коридор и как он влияет на людей Творчество. Знак Близнецов вдохновляет на творческие эксперименты, особенно связанные с письмом, дизайном или обучением.
Чем не стоит заниматься 15 сентября 2025 года?
Начало крупных проектов. Убывающая Луна не способствует старту долгосрочных дел — лучше сосредоточиться на завершении текущих. Серьёзные финансовые решения. Близнецы могут подталкивать к импульсивности, что чревато ошибками в денежных вопросах. Конфликты и споры. Эмоциональная нестабильность может привести к недопониманию, поэтому избегайте острых дискуссий. Глубокая концентрация. Сложные задачи, требующие длительного внимания, могут даваться с трудом из-за рассеянной энергии Близнецов. Перегрузка информацией. Старайтесь не перегружать себя новостями, социальными сетями или избыточным общением, чтобы избежать умственного утомления.
Этот день идеально подходит для лёгкой, но продуктивной деятельности, связанной с общением и завершением дел. Сохраняйте баланс и избегайте излишней суеты, чтобы использовать энергию Луны максимально эффективно.
15 сентября — какой день недели?
15 сентября в 2025 году приходится на понедельник.
15 сентября — какой знак зодиака?
15 сентября — это знак зодиака Дева.
Погода на 15 сентября в Москве.
Воздух прогреется до 22 градусов, без осадков.
Погода в Питере 15 сентября.
Воздух прогреется до 19 градусов, вечером ожидается дождь.
