Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим

С детства мы знаем, под каким знаком зодиака родились, даже если относимся к гороскопам со здоровым скептицизмом. Для миллионов людей это часть культурного кода, повод улыбнуться и проверить, что сулят звезды. Однако новейшие исследования астрономов и историков проливают свет на шокирующий факт: та система знаков зодиака, которой мы привыкли доверять, основана на карте звездного неба, которой уже более двух тысяч лет. За это время, как пишет The New York Times (статью перевели ИноСМИ), точки на небесной карте изменились, и ваш истинный астрономический знак может оказаться совсем не тем, что вы думаете.
Древний код и колебание Земли.
Изначально знаки зодиака не были порождением суеверий. Они основывались на строгих астрономических наблюдениях. Древние вавилоняне около 2500 лет назад, следуя за движением Солнца по небосводу, разделили эклиптику — видимый путь светила — на 12 равных секторов по 30 градусов, каждый из которых получил имя того созвездия, что находилось на его фоне. Эта система использовалась для измерения времени и предсказания смены сезонов. Однако ключевая причина сегодняшнего несоответствия кроется в явлении, известном как прецессия, или колебание земной оси.
Наша планета подобна медленно вращающемуся волчку. Ее ось описывает в пространстве полный круг примерно за 26 000 лет. Это означает, что картина звездного неба, которую мы видим, постепенно, но неумолимо смещается. За столетие смещение составляет около одного градуса. За два тысячелетия накопилась разница в целых 24 градуса, что практически равно размеру одного знака зодиака. Таким образом, точка весеннего равноденствия, которая во времена Гиппарха и вавилонян находилась в созвездии Овна и знаменовала начало астрологического года, сегодня сместилась в созвездие Рыб. Через несколько сотен лет она перейдет в Водолея, ознаменовав наступление той самой «эры Водолея», о которой так много говорят.
Тропический против сидерического: великое расхождение.
Это фундаментальное расхождение привело к разделению астрологических систем. Западная астрология, распространенная в Европе и США, использует так называемый тропический зодиак. Он жестко привязан к временам года, а не к звездам. Начало знака Овен всегда приходится на день весеннего равноденствия, несмотря на то что в реальности Солнце в этот день находится в созвездии Рыб. Астрологи, работающие в этой системе, осознают это несоответствие, но считают свою модель самодостаточной символической картой, где знаки связаны с энергиями сезонов, а не с далекими созвездиями.
В свою очередь, индийская или джйотиш-астрология использует сидерический зодиак, который пытается учитывать прецессию и привязывать знаки к реальному положению звезд. Именно поэтому даты знаков в индийских гороскопах часто не совпадают с западными. Историк астрологии Дориан Гринбаум поясняет, что западные астрологи просто используют систему, которую считают полноправной, основанной на древних традициях, пусть и не отражающей текущую астрономическую реальность.
Неравные доли и тринадцатый знак.
Проблемы классического зодиака на этом не заканчиваются. Вавилоняне, создавая систему, упростили ее для удобства, подогнав под 12-месячный календарь. Они искусственно разделили небо на 12 равных частей. Однако, как уточняют в университете Вебера, реальные созвездия имеют совершенно разные размеры и форму, напоминая зубчатые кусочки головоломки. Например, Солнце проходит по созвездию Девы более 45 дней, в то время как по созвездию Скорпиона — всего неделю. А на пути годичного движения Солнца есть и тринадцатое созвездие — Змееносец.
Змееносец, символом которого является мужчина, держащий змею, располагается между Скорпионом и Стрельцом. Солнце проводит в его границах около 18 дней — значительно больше, чем в Скорпионе. По мнению астрономов, это полноправный участник зодиакального пояса. Люди, родившиеся, например, в конце ноября, с астрономической точки зрения являются скорее Змееносцами, чем Скорпионами. Историки полагают, что вавилоняне исключили его исключительно из-за стремления к симметрии и соответствию своего календаря.
Наследие, пережившее науку.
Интересно, что астрономия и астрология долгое время шли рука об руку. Такие гиганты научной мысли, как Иоганн Кеплер и Галилео Галилей, не только изучали движение планет, но и составляли гороскопы для знатных покровителей, что было распространенной практикой и способом финансирования своих исследований. Как отмечает астроном Тайлер Нордгрен, составление гороскопов помогало им оплачивать счета. Лишь в эпоху Просвещения произошел окончательный разрыв, и астрология перестала считаться академической наукой.
Сегодня, когда мы с помощью телескопов фотографируем черные дыры и отправляем зонды к границам Солнечной системы, вера в астрологию сохраняется. Более четверти американцев верят, что положение звезд влияет на их жизнь. Профессор Гринбаум видит причину этой живучести в удивительной адаптивности астрологии. Она является «приспособленцем», который следует за модой и культурными трендами, черпая образы из древности, но постоянно обновляя язык и трактовки, чтобы оставаться актуальной для новых поколений. Таким образом, вопрос о том, кто вы — Скорпион или Змееносец, — зависит не от астрономии, а от того, какую традицию интерпретации звезд вы выберете, констатирует издание.
