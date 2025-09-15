Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим

С детства мы знаем, под каким знаком зодиака родились, даже если относимся к гороскопам со здоровым скептицизмом. Для миллионов людей это часть культурного кода, повод улыбнуться и проверить, что сулят звезды. Однако новейшие исследования астрономов и историков проливают свет на шокирующий факт: та система знаков зодиака, которой мы привыкли доверять, основана на карте звездного неба, которой уже более двух тысяч лет. За это время, как пишет The New York Times (статью перевели ИноСМИ), точки на небесной карте изменились, и ваш истинный астрономический знак может оказаться совсем не тем, что вы думаете.