Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 сентября 2025 года

15 сентября 2025 года Луна находится в фазе убывания в знаке Близнецов. Убывающая Луна способствует завершению дел, подведению итогов и избавлению от лишнего — как в материальном, так и в эмоциональном плане. Близнецы добавляют дню динамики, легкости и тяги к общению. Это время благоприятно для интеллектуальной деятельности, обмена идеями, коротких поездок и обучения. Однако влияние Близнецов может вызывать разбросанность, поверхностность в суждениях и сложности с концентрацией. Люди могут быть склонны к болтливости, но глубокие эмоциональные разговоры лучше отложить. Энергия дня побуждает к активности, но требует осознанного подхода, чтобы не тратить силы впустую.