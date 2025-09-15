Что можно, а что нельзя делать 15 сентября: традиции дня Мамонта Овчарника

Начинать новые важные дела. Считалось, что любое начинание в этот день будет неудачным и не принесет результата. Совершать покупки, особенно крупные. Народная молва гласила, что купленная в этот день вещь быстро сломается, а сам покупатель рискует быть обманутым или стать жертвой воров. Выгонять скот со двора утром. Это был один из главных запретов. Скотину выпускали на пастбище только днем, чтобы уберечь ее от болезней и сглаза. Носить яркую, пёструю одежду. Таким нарядом можно было привлечь к себе недобрый взгляд и навлечь сглаз. Отказывать в помощи. Отказ в милости расценивался как большой грех, который мог обернуться неприятностями для самого отказавшегося. Сидеть дома в одиночестве. Весь день нужно было провести в труде или общении. Тот, кто просидел его в четырех стенах, рисковал провести в одиночестве всю предстоящую зиму. Жаловаться на судьбу и быть в плохом настроении. Уныние в этот день предвещало череду неудач.