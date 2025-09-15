Что можно, а что нельзя делать 15 сентября: традиции дня Мамонта Овчарника

Пятнадцатое сентября в народном календаре носит название день Мамонта Овчарника (или Мамонтия). Этот праздник связан с почитанием христианского мученика Маманта Кесарийского, которого на Руси считали покровителем овец и коз. День был наполнен особыми обрядами, направленными на защиту скота и обеспечение благополучия в доме, а также строгими запретами, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
ЧТО МОЖНО СЕГОДНЯ ДЕЛАТЬ.
Что можно и нужно делать 15 сентября:
Заботиться о домашней скотине. Этот день традиционно посвящали овцам и козам. Хозяева наводили порядок в хлевах и сараях, окуривали помещения травами для защиты от болезней и нечистой силы, утепляли их мхом. Считалось, что молитва святому Маманту помогает уберечь животных от падежа. >>> Надо ли осенью белить деревья Убирать урожай картофеля. На Мамонта начинали копать позднюю картошку. Существовала интересная традиция: одну картофелину следовало носить в кармане весь день, чтобы защититься от болей в суставах. Готовить и употреблять молочные продукты. На столе обязательно должны были быть блюда из молока, особенно козьего: сыры, творог, простокваша. Угощали ими не только семью, но и соседей, что сулило достаток в доме. Помогать нуждающимся. Считалось, что любая помощь, оказанная в этот день, особенно милостыня или угощение для бедных, вернется сторицей и привлечет благословение на весь год. Проводить обряды на красоту и здоровье. Молоком умывались для сохранения молодости, а больные места «заговаривали» особым ритуалом с ножом и водой. Девушкам — гадать на суженого. Чтобы привлечь доброго жениха, девушки расплетали косы и вешали на ветки деревьев цветные ленты, веря, что птицы унесут их и принесут удачу в любви.
ЧТО НЕЛЬЗЯ СЕГОДНЯ ДЕЛАТЬ.
Что нельзя делать 15 сентября:
Начинать новые важные дела. Считалось, что любое начинание в этот день будет неудачным и не принесет результата. Совершать покупки, особенно крупные. Народная молва гласила, что купленная в этот день вещь быстро сломается, а сам покупатель рискует быть обманутым или стать жертвой воров. Выгонять скот со двора утром. Это был один из главных запретов. Скотину выпускали на пастбище только днем, чтобы уберечь ее от болезней и сглаза. Носить яркую, пёструю одежду. Таким нарядом можно было привлечь к себе недобрый взгляд и навлечь сглаз. Отказывать в помощи. Отказ в милости расценивался как большой грех, который мог обернуться неприятностями для самого отказавшегося. Сидеть дома в одиночестве. Весь день нужно было провести в труде или общении. Тот, кто просидел его в четырех стенах, рисковал провести в одиночестве всю предстоящую зиму. Жаловаться на судьбу и быть в плохом настроении. Уныние в этот день предвещало череду неудач.
Главные приметы дня были связаны с погодой и будущим. Ясный и теплый день сулил теплую осень, красный закат — скорые заморозки, а дождь — сухую погоду до конца сезона.
Кто такой Мамонт Овчарник и чем он прославился.
Мученик Мамант Кесарийский — христианский святой III века, почитаемый в лике великомучеников. Родился в семье знатных христиан, которые скончались в тюрьме за веру. Маманта воспитала благочестивая вдова. Повзрослев, он открыто проповедовал христианство, за что был подвергнут жестоким пыткам. По легенде, он был чудесным образом спасен ангелом и перенесен в пустынную гору, где стал вести жизнь отшельника.
Прославился тем, что к его пещере сами приходили дикие козы и овцы, которых он доил. Из их молока Мамант делал сыры и раздавал их бедным. За это его и прозвали Овчарником. Впоследствии он был схвачен и казнен за веру. На Руси его стали почитать как покровителя домашнего скота, особенно овец и коз, и молились ему о защите животных от болезней и падежа.
