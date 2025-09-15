Что можно и нельзя делать в Мамантов день 15 сентября, который называют Овчарник

Православная церковь 15 сентября вспоминает святого Маманта Кесарийского. В народе празднуют Мамантов день. Но есть еще одно название — Мамант Овчарник. Согласно приметам, святой жил в лесу и к нему сами приходили овцы и козы. Кроме того, он считается покровителем животных.
Что нельзя делать 15 сентября.
Не следует ходить на рынок за покупками. Предки верили, что это может обернуться обманом. Кроме того, нельзя жаловаться на сложности и свою судьбу. В названный день не начинали новых дел.
Что можно делать 15 сентября.
По традиции, 15 сентября было принято молиться святому и просить у него помощи, связанной с сохранением домашних животных. Кроме того, в названную дату выкапывали поздние сорта картофеля.
Согласно приметам, красный закат предупреждал о морозах. В том случае, если облака плывут низко 15 сентября, то погода испортится.
Кстати, адвокат сказала, могут ли белорусы вскрыть товар в магазине, планируя его купить.
Тем временем Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.
А еще Белстат сказал, на что белорусы стали тратить больше денег.