Народный календарь. Почему в Кумохин день, 18 сентября, нельзя брать в руки соль

Считалось, что в эту дату нельзя брать в руки все сыпучее: сахар, соль или крупу. В противном случае счастье может утечь сквозь пальцы. Также в этот день запрещено злиться, печалиться и устраивать скандалы, иначе покой покинет дом, а муж и жена будут постоянно ссориться, пока и вовсе не разойдутся. Кроме того, в Кумохин день следует отказаться от стирки белья, так как это может привести к болезням.