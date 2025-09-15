Народный календарь. Почему в Кумохин день, 18 сентября, нельзя брать в руки соль

18 сентября верующие чтут пророка Захария и жену его Елисавету Праведную, которые были родителями Иоанна Крестителя. В народном календаре эту дату прозвали день Захария и Елизаветы. Также 18 сентября называли Кумохиным днем — в честь злого духа, насылавшего болезни.
Считалось, что в эту дату нельзя брать в руки все сыпучее: сахар, соль или крупу. В противном случае счастье может утечь сквозь пальцы. Также в этот день запрещено злиться, печалиться и устраивать скандалы, иначе покой покинет дом, а муж и жена будут постоянно ссориться, пока и вовсе не разойдутся. Кроме того, в Кумохин день следует отказаться от стирки белья, так как это может привести к болезням.
Приметы погоды:
Если на рябине уже пожелтели листья, то зима наступит рано.
Если рябины много, то осень будет дождливой, а если мало — засушливой.
На луковицах цветов и овощей тонкая кожура — к теплой зиме.
До восхода солнца облака красного цвета — к дождю и ветру.
Именины отмечают: Федор, Максим, Афанасий, Раиса, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Ефим, Захар.