Ветер премьер: режиссер Быков сыграл бандита, Лепс открыл ресторан

«Пионеры своего времени с криминальными наклонностями», — вспоминает один из героев, который стал частью этого мира еще юношей. Другие откровенно рассказывают, зачем присоединились к «Общаку», о партиях, которые разыгрывали, чтобы взять под контроль, иначе говоря, начать «крышевать», того или иного коммерсанта, а главное — зачем стали частью преступного мира и чего это стоило. Участие в фильме принял и Евгений Демин, который оказался в группировке в 12-летнем возрасте, когда отец попросил его помощи в одном из дел, и чья история в итоге легла в основу сериала «Лихие».