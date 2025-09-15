Ветер премьер: режиссер Быков сыграл бандита, Лепс открыл ресторан

Актеры Полина Максимова, Артем Быстров, Елена Николаева и режиссер Юрий Быков презентовали продолжение криминального сериала «Лихие». Григорий Лепс собрал коллег по шоу-бизнесу на открытии собственного ресторана, где помимо прочих его поддержала возлюбленная — Аврора Киба. Точкой притяжения арт-сообщества стала 13-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
От «Общака» до «Лихих» и обратно.
Девяностые по-прежнему остаются одной из тем для исследования кинематографистами, что подтвердили премьеры в светском календаре прошлой недели. Во вторник, 9 сентября, индустрия собралась в кинотеатре «Художественный», где состоялся показ специального эпизода второй главы криминальный драмы «Лихие» Юрия Быкова. В продолжении режиссер и сам примеряет роль преступника — бандита по кличке Арнольд. К своим ролям вернутся Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Елена Николаева, Полина Максимова, Анна Завтур, Филипп Янковский. На закате эпохи в поисках лучшей жизни главные герои поедут в Москву, где их ждет встреча с местными авторитетами.
Проект представила творческая команда, поддержать коллег пришли Паулина Андреева, которая выбрала для события элегантный черный костюм, актеры Кузьма и Дарья Котрелевы предпочтение отдали минималистичным лукам с джинсами, Святослав Рогожан и Мила Ершова тоже появились в парных образах, добавив особую деталь — мотоциклетные шлемы в руках.
В продолжение истории в пятницу, 12 сентября, в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера уже документального проекта о лихих «Общак. Главная ОПГ России». В центре сюжета — история группировки, захватившей в 90-е власть на Дальнем Востоке, рассказанная свидетелями и непосредственными участниками событий.
Фото: OkkoСоздатели проекта.
«Пионеры своего времени с криминальными наклонностями», — вспоминает один из героев, который стал частью этого мира еще юношей. Другие откровенно рассказывают, зачем присоединились к «Общаку», о партиях, которые разыгрывали, чтобы взять под контроль, иначе говоря, начать «крышевать», того или иного коммерсанта, а главное — зачем стали частью преступного мира и чего это стоило. Участие в фильме принял и Евгений Демин, который оказался в группировке в 12-летнем возрасте, когда отец попросил его помощи в одном из дел, и чья история в итоге легла в основу сериала «Лихие».
Григорий Лепс открыл ресторан.
Самым громким мероприятием в сфере гастроиндустрии на прошлой неделе стало открытие паназиатского ресторана Leps Restaurant & Singer Club. В светскую повестку событие ворвалось неслучайно — идейным вдохновителем проекта стал Григорий Лепс. Он же два дня подряд лично приветствовал в стенах заведения уважаемую публику (говорили, что в первый день гости были настолько серьезные, что их лиц в фотоотчете не найти).
Поддержать Лепса пришли и коллеги по творческому цеху — Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек», актеры Игорь Миркурбанов, Олеся Судзиловская, стилист Евгений Седой, журналист Елена Ханга, а еще — молодая муза артиста Аврора Киба.
Свиблова, Лисовец, Горбачева и другие на ярмарке Cosmoscow.
Арт-сообщество и люди, интересующиеся современным искусством, неделю завершали в «Тимирязев Центре». С 12 по 14 сентября там состоялась 13-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. А за день до старта в стенах пространства прошло превью, которое привлекло разнообразную публику. Изучали экспонаты директор МАММ Ольга Свиблова, эксперт моды Владислав Лисовец, актрисы Ирина Горбачева и Диана Пожарская, дизайнер Александр Арутюнов, певица Юлианна Караулова и многие другие.
На двух этажах разместилось больше сотни стендов, в том числе спецпроект «Индия: как дух обретает материю» и Персидская секция. Наградой «Лучший стенд» была отмечена нижегородская галерея FUTURO — она представила работы Леонида Костина, которые обращаются к размышлениям о сакральном. Художник создал минималистичную монохромную серию объектов, напоминающих по форме иконы, очищенные до своей основы — левкаса.
Среди самых дорогих работ, представленных на ярмарке в этом году, картины Георгия Пузенкова на стенде галереи pop/off/art за €50 тыс., т.е. около 5 млн рублей. Еще один предмет, который оценивается в миллионы, — скульптура «ЮЛА Желаний» художников арт-группы «Площадка 112» на стенде галереи Artzip, отсылающая к детским воспоминаниям, когда «деревья были большими», говорится в описании. Она стоит 3,9 млн рублей.