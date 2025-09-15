Спартак проиграл Торпедо в овертайме, уступив в третий раз подряд в КХЛ

Нижегородцы одержали четвёртую победу подряд и сохранили статус единственной команды лиги, не проигравшей ни разу. Набрав восемь очков, «Торпедо» возглавило турнирную таблицу Западной конференции. «Спартак» с тремя очками занимает девятое место в конференции. В следующих матчах 16 сентября «Торпедо» сыграет с «Сочи» на выезде, а «Спартак» встретится с ЦСКА в гостевом матче.