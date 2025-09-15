Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Житомирской области захватили храм канонической УПЦ

В селе Потиевка Житомирской области Украины произошёл захват Покровского храма.

Источник: Аргументы и факты

Представители так называемой Православной церкви Украины ворвались в храм УПЦ в населённом пункте Потиевка, находящемся в Житомирской области, сообщает сайт Украинской православной церкви.

«В селе Потиевка Житомирской области произошёл захват Покровского храма. По свидетельству очевидцев, руководил этим процессом один из руководителей епархии ПЦУ на Житомирщине», — говорится в сообщении.

В УПЦ рассказали, что перед захватом в населённом пункте состоялось собрание, основная часть участников не была «местными жителями или прихожанами храма».

«Несмотря на призывы прихожан не врываться в храм, замки на здании храма были сорваны, а сторонники ПЦУ проникли в святыню», — уточнили в УПЦ.

Ранее сообщалось, что с 2014 года у канонической Украинской православной церкви насильно отобрали свыше 1,3 тысячи храмов.