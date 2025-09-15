В Житомирской области захватили храм канонической УПЦ

Представители так называемой Православной церкви Украины ворвались в храм УПЦ в населённом пункте Потиевка, находящемся в Житомирской области, сообщает сайт Украинской православной церкви.
«В селе Потиевка Житомирской области произошёл захват Покровского храма. По свидетельству очевидцев, руководил этим процессом один из руководителей епархии ПЦУ на Житомирщине», — говорится в сообщении.
В УПЦ рассказали, что перед захватом в населённом пункте состоялось собрание, основная часть участников не была «местными жителями или прихожанами храма».
«Несмотря на призывы прихожан не врываться в храм, замки на здании храма были сорваны, а сторонники ПЦУ проникли в святыню», — уточнили в УПЦ.
Ранее сообщалось, что с 2014 года у канонической Украинской православной церкви насильно отобрали свыше 1,3 тысячи храмов.