Киркоров задумался о гастрольном туре, он мечтает посмотреть Владивосток

Филипп Киркоров признался, что задумался о большом гастрольном туре. Пока это только мечты, никаких конкретных планов не обсуждается, но артист был бы не против поездить по стране и пообщаться с поклонниками.
Вот только формат выступлений артист намерен изменить, об этом он сказал, выступая на праздничном концерте «Дорожного радио».
— Я не отрицаю, что может быть турне. Но уже не будет так, как раньше, — каждый день концерты. После выступления я хочу два дня отдыхать, — говорит артист Super.ru.
В свободное время Филипп Киркоров планирует отправиться посмотреть новый город, в котором будет проходить концерт. Ведь чаще всего ему приходится видеть улицы из окон отелей и автомобиля.
— А хочется, действительно, познакомиться с историческими местами, — заявил Киркоров.
Исполнитель подчеркнул, что мечтает посетить Новосибирск, Владивосток, Южно-Сахалинск. Но пока смущает только дальность перелетов, хотя не исключает, что может решиться.