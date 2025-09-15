Ричмонд
Киркоров задумался о гастрольном туре, он мечтает посмотреть Владивосток

А еще обещает устраивать выходные после выступлений.

Источник: Комсомольская правда

Филипп Киркоров признался, что задумался о большом гастрольном туре. Пока это только мечты, никаких конкретных планов не обсуждается, но артист был бы не против поездить по стране и пообщаться с поклонниками.

Вот только формат выступлений артист намерен изменить, об этом он сказал, выступая на праздничном концерте «Дорожного радио».

— Я не отрицаю, что может быть турне. Но уже не будет так, как раньше, — каждый день концерты. После выступления я хочу два дня отдыхать, — говорит артист Super.ru.

В свободное время Филипп Киркоров планирует отправиться посмотреть новый город, в котором будет проходить концерт. Ведь чаще всего ему приходится видеть улицы из окон отелей и автомобиля.

— А хочется, действительно, познакомиться с историческими местами, — заявил Киркоров.

Исполнитель подчеркнул, что мечтает посетить Новосибирск, Владивосток, Южно-Сахалинск. Но пока смущает только дальность перелетов, хотя не исключает, что может решиться.