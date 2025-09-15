Календарь на 15 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Об истории праздника мало что известно. День худеющих появился в календаре недавно — не более десяти лет назад, а инициатор праздника не пожелал увековечить себя в истории. Тем не менее 15 сентября во всем мире говорят о том, что похудение должно улучшать здоровье, а не портить его. Роспотребнадзор, который ведет проект «Здоровое питание», уделяет этой дате особое внимание и публикует материалы, где приводятся советы врачей-диетологов и варианты сбалансированного рациона для снижения веса.